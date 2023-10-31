Торжественный момент: принцесса Леонор дала присягу на верность Конституции в присутствии семьи

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции сегодня празднует 18-летие.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Как наследница испанского престола Леонор, принцесса Астурийская, дала присягу на верность Конституции сегодня на торжественном мероприятии в парламенте Мадрида. Теперь она может официально исполнять обязанности регента в отсутствие своего отца короля Филиппа.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Когда она взойдет на трон, то станет первой королевой-регентом Испании за последние 150 лет, но, что еще более важно, ее рассматривают как фигуру, которая завершит работу своего отца по дистанцированию от скандала, охватившего ее деда, короля Хуана Карлоса I, связанного с коррупцией.

В своей речи принцесса еще раз заявила о своей приверженности испанскому народу и, в свою очередь, попросила испанцев доверять ей. Выглядела именинница сегодня роскошно в молочно-белом брючном костюме, светлых туфлях-лодочках на каблуках, ее волосы были собраны в низкий хвост, а на лице был сдержанный макияж.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

На церемонии присутствовали ее родители – король Филипп и королева Летиция, а также младшая сестра инфанта София, они всячески ее поддерживали в столь волнительный момент. Церемония прошла в нижней палате испанского парламента в Мадриде, городе, где Леонор провела большую часть своей жизни. Отсутствовала на торжестве ее бабушка королева София.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Принцесса Леонор дает присягу / Фото: Associated Press

Уже сейчас испанские СМИ пишут, что, по данным проведенных опросов, 18-летняя принцесса Леонор является самой популярной королевской особой,и ее уважают даже больше, чем ее отца – правящего короля Филиппа VI.

Принцесса Леонор с родителями и сестрой Софией / Фото: Associated Press

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