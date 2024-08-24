Торжество уже скоро: принцесса Марта Луиза озвучила одно необычное правило для гостей собственной свадьбы

У принцессы Марты Луизы из Норвегии есть одно очень необычное правило, которое будет действовать в день ее свадьбы. Марта Луиза и ее жених собираются принять уникальное модное решение во время трехдневных празднований в Норвегии.

29 августа гости соберутся на приветственную вечеринку в саду отеля 1904 в самом центре города Олесунн. Отступая от королевской традиции, которая часто подразумевает бальные платья со скромным подолом до пола и закрытыми плечами, пара, как сообщается, попросила гостей следовать "более сексуальному дресс-коду", пишет express.co.uk.

Марта Луиза и Дурек Верретт / Фото: Getty Images

Друзья и родственники Марты и Дурека отправятся на лодке по Гейрангер-фьорду в деревню Гейрангер. День завершится предсвадебной вечеринкой в ​​латиноамериканском стиле в отеле Union.

Принцесса объяснила, почему это место так близко ее сердцу: "Мы невероятно счастливы, что можем отпраздновать нашу любовь в прекрасных окрестностях Гейрангера. Для нас очень важно собрать наших близких в месте, которое так богато историей и яркими природными впечатлениями. Гейрангер — идеальное место, чтобы выразить нашу любовь".

Напомним, пара повенчается 31 августа на церемонии в историческом четырехзвездочном отеле, который может похвастаться спа-центром, тремя ресторанами, крытым и открытым бассейнами, собственным ночным клубом и даже музеем старинных автомобилей. На свадьбе будет другой дресс-код, где гости должны будут появиться в вечерних платьях и костюмах с галстуками.

Принцесса Марта Луиза и Шаман Друрек / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Марта Луиза сложила с себя королевские обязанности в ноябре 2022 года, чтобы сосредоточится на духовных практиках. Принцесса открыла собственный центр альтернативной терапии.

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