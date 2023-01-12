Тот, что был в "ловушке": подборка фото принца Гарри до встречи с Меган

Принц Гарри в своих многочисленных интервью за эти два года, что он больше не является членом королевской семьи неоднократно рассказывал, что чувствовал себя в ловушке, когда жил во дворце.

Мы подобрали для вас несколько фотографий, демонстрирующих, как плохо жилось в Великобритании принцу Гарри. В подборке много фото Гарри, сделанных во время военной службы, а также с членами его большой королевской семьи.

На этом снимке королевская принцесса Анна вручает медали за войну в Афганистане офицерам и солдатам Полка домашней кавалерии, включая лейтенанта Уэльса, принца Гарри, в казармах Комбермир 5 мая 2008 года в Виндзоре.

Принцесса Анна и принц Гарри / Фото: Getty Images

А это Гарри разговаривает с военнослужащими во время приема в Гилдхолле после поминальной службы в Афганистане в соборе Святого Павла 13 марта 2015 года в Лондоне.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Тут принц Гарри рассказывает о своей недавней командировке в Афганистане во время телеинтервью после возвращения на базу RAF Brize Norton 2 марта 2008 года.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

А здесь принц Гарри сидит с другими солдатами в районе наблюдательного пункта на холме JTAC, недалеко от FOB Дели (передовая оперативная база), 2 января 2008 года в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Так выглядел отдых принца Гарри на службе, он читал журнал Zoo рядом со своим спартанским бронированным автомобилем в пустыне недалеко от города Муса Кела в провинции Гильменд, 19 февраля 2008 года, на юге Афганистана.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Здесь принц Гарри встречает своего отца принца Чарльза и брата принца Уильяма, когда он возвращается в Великобританию на авиабазе Королевских ВВС RAF Брайз Нортон после активной службы в Афганистане 1 марта 2008 года в Оксфордшире, Англия.

Принц Гарри с отцом и братом / Фото: Getty Images

А это кадр был сделан 27 января 2013 года, принц Гарри позирует в рождественской шапке. Ни печали в его глазах, ни грусти по поводу такой жизни в "ловушке" как-то не заметно.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

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