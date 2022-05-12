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Красивая герцогиня Кейт с мужем Уильямом посетили Глазго

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Красивая герцогиня Кейт с мужем Уильямом посетили Глазго

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Кембриджские вчера посетили Глазго. А фотоотчетом с нового мероприятия поделились на своих страницах в Instagram и Твиттер.

Супруги встретились с представителями общественности во время посещения Wheatley Group в Глазго, чтобы узнать о проблемах бездомности в Шотландии.

Также Кейт и Уильям посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго, где пообщались с родителями и детьми, а затем завершили свой день посещением Университета Глазго, чтобы поговорить со студентами о психическом здоровье и благополучии. За пределами университета собралось много студентов, чтобы традиционно поприветствовать королевскую пару.

Герцогиня выглядела прекрасно в синем пальто от Catherine Walker, которое надела поверх новой блузки Cefinn Riley и сочетала с синими брюками от LK Bennett с черным кожаным поясом. Обута герцогиня была в синие замшевые туфли на каблуках. Кэтрин была с сумкой от Polene Paris и в любимых серьгах с жемчужными подвесками от Kiki McDonough.

Принц Уильям надел темные брюки, бирюзовый джемпер и серый пиджак.

Днем ранее принц Уильям впервые посетил открытие государственного парламента, где присутствовал вместе со своим отцом принцем Чарльзом. А позже они с герцогиней посетили открытие памятника жертвам теракта в Манчестере.

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