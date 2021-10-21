Total nude: королева Матильда продемонстрировала элегантный осенний лук

Бельгийская королева Матильда посетила церемонию 25-й годовщины проведения Белого Марша.

25 лет назад 300,000 человек собрались на улицах Брюсселя в связи с делом Дютру, чтобы пройти в Белом марше. Это была демонстрация, прошедшая 20 октября 1996 года после ареста серийного убийцы и педофила Марка Дютру. Дело Дютру было первым бельгийским делом о маньяке, которое так всколыхнуло общественность. Демонстранты хотели лучшей защиты детей и более эффективной системы правосудия, которая могла бы расследовать дело Дютру независимо.

Королева Бельгии Матильда прибыла на памятное мероприятие в лаконичном образе нюдовых оттенков: пальто с поясом и кейп-накидкой, туфлях-лодочках на каблуках, перчатках и маске в тон. Она выглядела скромно и сдержанно, волосы собрала в прическу и надела лаконичные золотые серьги.

Королева Матильда / Getty Images

На памятной церемонии премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что после этого марша 25 лет назад последовали реальные изменения системы. Но сегодня детей все так же подстерегает опасность в новом современном мире, где много всего происходит онлайн.

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