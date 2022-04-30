"Товарищи солдата не обижают": Тарас Тополя передал привет супруге и маме с фронта

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя защищает Украину на фронте, а значит не видится сейчас со своей семьей.
В соцсети украинский защитник и музыкант периодически публикует снимки. Вот сегодня передал привет супруге – певице Alyosha и маме Лесе Тополе.
"Любимая Olena Topolia, мама Леся Тополя, у меня все хорошо, старшие товарищи солдатика не обижают Давно не делал хорошие фото…", - подписал кадр Тарас.
Периодически Тарас Тополя выходит на связь и недавно растрогал ведущую "1+1" Маричку Падалко, исполнением украинской народной песни. К слову, супруг Марички – Егор Соболев тоже на фронте и был среди тех, кто освобождал Ирпень.
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