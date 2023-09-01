Тоже делают это: Кейт и Уильям отводят детей в школу

Принц и принцесса Уэльские поведут своих детей в школу немного позже. Сейчас семья находится на отдыхе в замке Балморал, в Шотландии.

Но мы решили вспомнить, как Кейт и Уильям отводили своих старших детей впервые в школу в сентябре 2019 года и еще раз, но уже троих и три года спустя.

Кейт и Уильям отводят детей в школу в 2019 году / Фото: Getty Images

Тогда в сентябре 2019-го принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу. Свой первый день в школе она провела со своим старшим братом принцем Джорджем. Родители принц и принцесса Уильям и Кейт провожали детей тогда в учебное заведение Томаса Баттерси в Лондоне.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж идут в школу / Фото: Getty Images

А 7 сентября 2022 года принц Джордж, принцесса Шарлотта и их младший брат принц Луи также в сопровождении своих родителей, прибыли в школу Ламбрук, недалеко от Аскота. Семья поселилась в коттедже Аделаида в Хоум-парке Виндзора и перевела детей в новую школу.

Кейт и Уильям отводят детей в школу в 2022 году / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям отводят детей в школу в 2022 году / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня мы также вспоминали милые фото разных лет членов британской королевской семьи со школ, садиков и колледжей.

Читайте также: