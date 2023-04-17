Тоже любила корги: как собаки сопровождали мать королевы Елизаветы II даже в аэропорт

Любовь королевы Елизаветы II к собакам с самого раннего детства не случайна. Ее мать Елизавета Боуз-Лайон также любила собак, и в их дома всегда были питомцы.

На этом архивном снимке, сделанном в этот день, 17 апреля 1963 года, королева мать Елизавета запечатлена со своими корги. Они направлялись в лондонский аэропорт, когда она вместе с дочерью королевой Елизаветой II вылетела во французский город Тур, чтобы совершить шесть экскурсий по долине Луары. Собаки сопровождали свою хозяйку в аэропорт.

Королева мать Елизавета / Фото: Associated Press

Одета Елизавета была в длинное пальто, шляпу с вуалью, высокие перчатки. В руках она держала меховую накидку, платок и сумку. Также на груди у нее была пришпилена брошь, на шее было жемчужное колье, а в ушах - жемчужные серьги.

Напомним, недавно мы вспоминали, как в апреле 1962 года королева посещала ежегодные соревнования по конному троеборью в Бадминтон-хаус.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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