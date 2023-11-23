Тоже любит бархат: кронпринцесса Мэри в красивом аутфите появилась на торжественном гала-приеме

Во вторник вечером в мэрии Копенгагена состоялся торжественный прием по случаю официального визита вице-президента Вьетнама в Данию. Гала-прием, прошедший в бальном зале ратуши, начался с национальных мелодий Дании и Вьетнама.

Это не первая встреча кронпринцессы Виктории и вице-президента Вьетнама. В прошлом году они с мужем кронпринцем Фредериком находились в деловой поездке в стране.

Мэри в этот вечер появилась на публике в бархатном бордовом платье Beulah London, черных колготах и подобрала к наряду туфли Gianvito Rossi на каблуках, а в руках держала клатч. Мэри собрала волосы в прическу, сделала макияж и надела сверкающие серьги с бриллиантами.

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Снимки были опубликованы в официальном аккаунте датской королевской семьи в Instagram.

Напомним, недавно мы рассказывали о скандале, который вспыхнул из-а мужа Мэри – кронпринца Фредерика. Папарацци запечатлели женатого кронпринца на прогулке с незнакомкой в Испании.

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