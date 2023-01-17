Тоже любит цвет кэмел: королева Максима с мужем-королем прибыли на торжественный прием

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима прибыли в Королевский дворец в Амстердаме на первый новогодний прием.

Только вчера королевская чета находилась в Греции, где в Афинах прощались с бывшим королем страны Константином II.

Королева Максима, король Виллем-Александр и его мать принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

Сменив черное одеяние на пальто цвета кэмел без воротника и с разрезами для рук и золотистую блузку, королева Максима посетила с мужем торжественный прием. Она обута золотистые замшевые туфли на каблуках и взяла клатч в тон.

Ее Величество распустила волосы, сделала насыщенный макияж глаз и накрасила губы нюдовой помадой. В ушах у нее сверкали бриллиантовые серьги, а на запястье был браслет.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр был в темно-синем костюме, светлой рубашке и голубом галстуке с принтом. Ветер в этот раз сыграл злую шутку с королем, вздернув его волосы вверх.

Напомним, пальто цвета кэмел выбрала сегодня для публичного выхода и испанская королева Летиция. Она приезжала на встречу в штаб-квартиру FEDER (Испанская федерация редких заболеваний).

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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