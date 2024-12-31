Тоже любит это: принц Луи разделяет увлечение своего отца - принца Уильяма

Принц Луи следует по стопам своего отца, принца Уильяма, разделяя его большую страсть к спорту, в частности, к футболу.
Говорят, шестилетний мальчик был недавно замечен в футболке Aston Villa во время игры с мамой, принцессой Уэльской.
Увлеченность юного принца спортом не уступает увлечению его отца, помешанного на футболе, который болел за "Астон Виллу" со школьных лет. Влияние Уильяма явно передалось его младшему сыну Луи, и старшему Джорджу. Старшего принц Уэльский иногда берет с собой на стадион на футбольные матчи.
Как рассказывают очевидцы, принц Луи был одет в футболку Villa, которая, казалось, досталась ему от старшего брата, принца Джорджа. Заметили Луи во время семейного пикника в Сандрингеме в праздничный период, пишет Hello!.
Напомним, ранее мы рассказывали, что принцу Гарри нашли замену на ежегодном футбольном матче в Сандрингеме. В этом году принц Джордж впервые принял участие в традиционном праздничном королевском футбольном матче на Рождество, заменив своего дядю принца Гарри.
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