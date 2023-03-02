Тоже любит этот бренд: принцесса Метте-Марит надела на прием платье, как у принцессы Уэльской

Наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит сейчас находятся с визитом в Великобритании.

Вчера супруги посетили прием в рамках Ночного нетворкинга в Норвегии в Королевских садоводческих залах, чтобы отметить давние отношения между Норвегией и Соединенным Королевством и расширенное сотрудничество в рамках перехода к зеленой энергии.

Кронпринцесса надела темно-синее платье от Vampire's Wife – бренд, который любит принцесса Уэльская, а также принцесса Беатрис Йоркская.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Метте-Марит была в черных колготках и обута в темно-синие туфли-лодочки от Manolo Blahnik. Она сделала красивую укладку локонами, чуть более насыщенный, чем обычно, макияж и надела жемчужные серьги. Ее супруг - кронпринц Хокон - был в черном костюме, к которому подобрал белую рубашку и фиолетовый галстук.

Напомним, принцессу Уэльскую мы видели в платье от The Vampire's Wife, но только изумрудного цвета, во время визита в Дублин в 2020 году. А позже в этом же наряде она была изображена на первом официальном портрете вместе с принцем Уильямом.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Сегодня, напомним, норвежская кронпара должна встретиться с Уэльскими в Лондоне.

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