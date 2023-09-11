Тоже любит принт "полоска": королева Летиция появилась на рабочем мероприятии

Королева Летиция посетила официальную инаугурацию открытия учебного года в детской и начальной школе Camiño Ingles в Сигуейро.

Королева председательствовала на официальном открытии учебного года 2023/2024 года в образовательном центре.

Для выхода в свет Летиция выбрала сине-белый свитер в матросскую полоску с короткими рукавами от бренда Hugo Boss, одного из ее любимых. Дополнив ее укороченными брюками с высокой талией также от Hugo Boss, с поясом темно-синего цвета. Обута Ее Величество была в темно-синие замшевые туфли с открытой пяткой, пряжкой и на невысоких каблуках от Isabel Abdo.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Длинные густые волосы королева собрала в высокий хвост и надела тройные серьги-колечки от испанского бренда Gold & Roses из розового золота и бриллиантов. Выглядела королева весьма стильно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, какие прически носила королева Летиция до того, как стала знаменитой.

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