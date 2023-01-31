Тоже надела красное: яркая королева Камилла встретилась с военными

75-летняя Камилла является полковником гренадерской гвардии. Чарльз III утвердил ее в звании полковника в декабре прошлого года, а ранее это звание носил младший брат Чарльза – принц Эндрю, но после истории с секс-скандалом королева Елизавета II лишила его этого звания. Сегодня Камилла прибыла в Олдершот и встретилась с членами батальона, а также вручила медали и пообщалась с семьями военнослужащих.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева была в красном пальто от своего любимого дизайнера Fiona Clare, которое надевала для фотосессии журнала Good Housekeeping Magazine, а также в нем же она наряжала елку в Кларенс-хаусе вместе с детьми.

Королева была в черных замшевых сапогах на каблуках, а в руках несла маленькую черную сумку от Chanel на короткой ручке. Из украшений у королевы было несколько подвесок на шее и жемчужные серьги в ушах. Макияж и прическа были традиционные.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В прошлый свой выход королева-консорт и король Чарльз III проводили прием в Букингемском дворце для людей, переживших геноцид. Тогда король и королева были в синих нарядах.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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