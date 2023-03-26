Тоже не идеальный: как выглядит маникюр королевы Матильды

В третий день своего визита супруги посетили школу скейтбординга Skateistan. 50-летняя королева появилась в этот день на публике в сшитом на заказ платье от Odile Jacobs синего цвета в белый принт, подобрав к нему яркие красные туфли из лаковой кожи и красный клатч от Furla.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Клатч королева держала таким образом, что можно было рассмотреть ее маникюр. Ногти Ее Величества были накрашены светлым лаком, но сам маникюр не выглядел идеально. На некоторых ногтях были видны заусеницы. В остальном же образ королевы Матильды был прекрасным. Волосы ее были уложены, на лице был макияж, а в ушах крупные серьги-висюльки синего цвета, идеально подобранные под наряд.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы уже показывали вам несколько образов королевы с этого тура.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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