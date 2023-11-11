Тоже носит кожу: королева Матильда появилась на публике в неожиданном аутфите

Недавно Ее Величество посетила круглый стол по вопросам благополучия и психического здоровья в Лувен-ла-Нев, комуне в Бельгии.

На рабочее мероприятие королева Матильда приехала в зеленой трикотажной кофте, к которой подобрала юбку из лаковой кожи насыщенного зеленого цвета, а также подобрала пальто в принт и обула туфли-лодочки из кожи рептилии.

У королевы была классическая укладка, легкий дневной макияж на лице, серьги-висюльки в ушах, а также часы и несколько браслетов на запястье и обручальное золотое кольцо на пальце.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

А недавно с Матильдой произошла весьма забавная ситуация. Она появилась на одном из торжественных приемов в платье, а точно такое же ранее надевала ее коллега – королева Нидерландов Максима.

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