Тоже в синем и с ярким маникюром: принцесса Уэльская на пасхальной службе с семьей

Принц и принцесса Уэльские впервые взяли на пасхальную службу всех своих детей.

Сегодня члены британской королевской семьи посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин выглядела роскошно, облачившись в синее пальто от Catherine Walker, которое она надевала в прошлом году на службу в честь Дня Содружества.

Пальто отлично гармонировало с шляпой Lock & Co и новыми серьгами от Carousel Jewels с синими камнями. В руках принцесса несла синий клатч в тон пальто, а вот туфли подобрала бежевого цвета. Мы заметили, что в этот раз Кейт сделала более яркий, чем обычно маникюр.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Associated Press

За руку Кэтрин вела младшего сына – принца Луи, которому 23 апреля исполнится пять лет. Это впервые мальчик посещает пасхальную службу. Старшие дети Уэльский – принц Джордж и принцесса Шарлотта были на мероприятии с родителями в прошлом году.

Принц Луи был одет в милые голубые шорты, рубашку, галстук и пиджак, и обут в кожаные туфли. Принцесса Шарлотта была в темно-синем пальто и светло-синих колготах и обута в черные балетки. А принц Джордж был в костюме, черных туфлях, белой рубашке и с синим галстуком.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

Принц Уэльский Уильям, который держал за руку дочь Шарлотту, тоже надел темно-синий костюм и белую рубашку дополнил бордовым галстуком.

Принцесса Уэльская и принц Луи / Фото: Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла, которые празднуют сегодня восемнадцатую годовщину со дня свадьбы также были в нарядах синего оттенка. Словно между ними и Уэльскими была какая-то договоренность.

Король Чарльз III и королева Камилла, принцесса Анна и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали другие выходы принцессы Уэльской на пасхальных службах разных лет.

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