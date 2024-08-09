Трагическая история семьи Миддлтон: как любимое хобби, которое обожает и принцесса Кейт, оборвало жизнь ее прабабушки

Ни для кого не секрет, что принцесса Уэльская давно увлекается фотографией и делает многие снимки для своей семьи. Но мало кто знает, что ее предки и, в частности двоюродная прабабушка, тоже имела такое хобби и трагически погибла, фотографируя море.

Эта трагедия попала в заголовки национальных газет в далеком 1900 году. В тот злополучный день, 17 апреля, девятнадцатилетняя девушка отдыхала с друзьями у моря после Пасхи. Подойдя к скалам, чтобы сделать красивые фотографии, Маргарет Миддлтон была сбита волнами со скал и упала в море, где утонула.

Издание Daily Mail подробнее рассказывает эту историю. Трагедия произошла у побережья Файли, приморского города в Северном Йоркшире, известного своими песчаными пляжами и скалистыми утесами.

До сих пор обстоятельства смерти Маргарет были затеряны в тумане времени. Теперь ее история может быть раскрыта благодаря работе историка Майкла Рида, учителя средней школы в Мельбурне, который начал исследовать генеалогическое древо принцессы Кейт со своими учениками после того, как она вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. С годами его интерес возрос, и он продолжил удаленно копаться в архивах.

Кейт и Уильям в день своей свадьбы в 2011 году / Фото: Associated Press

"Удивительно, что так много поколений семьи Миддлтон были увлеченными фотографами, — говорит историк. — Очевидно, это у них в крови. Но трагично обнаружить, что двоюродная прабабушка принцессы Кейт заплатила за свою любовь к фотографии своей жизнью. Ее семья, должно быть, была опустошена. Она была так молода и имела такое многообещающее будущее впереди".

Маргарет Миддлтон была целеустремленной молодой девушкой, преданной своему художественному хобби и достаточно умной, чтобы поступить в Оксфордский университет — до того рокового дня на Йоркширских скалах. Это были пасхальные каникулы, и Файли был любимым местом отдыха семьи Миддлтон. По этому случаю Маргарет собрала друзей, которые сопровождали ее, включая ее кузена Генри Миддлтона и подругу Рейчел Доджсон.

Днем 17 апреля, друзья решили прогуляться вдоль побережья до Бригга — длинного мыса примерно в миле к северу от города, с богатыми ископаемыми скалами из известняка и песчаника высотой до 20 метров по обе стороны, песчаными пляжами внизу и в конце — выступом более плоской скалы.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

"Мисс Миддлтон отправилась со своими друзьями в Бригг, чтобы сделать несколько фотографий волн, разбивающихся о скалы", — сообщалось в новостном сообщении в Yorkshire Evening Post. "В то время до прилива оставалось около часа. Чтобы лучше рассмотреть волны, разбивающиеся о самую дальнюю точку Бригга, мисс Миддлтон продвинулась к выступу скалы, и в следующий момент огромная волна разбилась поблизости от нее". Море было неспокойным, и Маргарет оказалась в беде. "Ее сестра позвала ее вернуться, но вода хлынула через поверхность скалы и окружила мисс Миддлтон по колено. В следующую секунду ее унесло примерно на десять футов (около 3 метров) в воду".

Маргарет боролась, чтобы выбраться из воды, но ее попытки были тщетны. Друзья не могли броситься на помощь, так как у них с собой не было никаких средств для этого. Трижды ее видели барахтающейся в море, после чего она исчезла. Друзья бросились обратно в залив Файли за помощью, но тщетно. Из-за каменного дна лодка не смогла бы добраться до места трагедии, а рыбаки сказали, что лодка бы просто разбилась в дребезги. Во время отлива тело девушки искали в море, но так и не нашли. А ее фотоаппарат выбросила на берег спустя несколько дней.

Смерть Маргарет опустошила ее семью, но не отвратила их от искусства фотографии. Ее братья Ноэль и Уильям, а также ее племянник Питер были страстными любителями фото. Сегодня такими же являются ее внучатый племянник Майкл Миддлтон и его дочь, принцесса Уэльская.

Напомним, ранее мы рассказывали про пять самых известных обладательниц титула принцессы Уэльской.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

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