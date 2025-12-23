Трамп попросил Меланию сделать елки в Белом доме зелеными: что стало причиной

Мелания Трамп / © Associated Press

Реклама

1 декабря Белый дом показал убранство залов к зимним праздникам, за которое по традиции отвечала первая леди. В этом году тема декорирования звучит так: «Дом там, где сердце». После обнародования украшенных комнат резиденции президента США, Дональд Трамп похвалил работу своей жены, сообщает People.

Декор Белого дома 2025 год / © Associated Press

«Мы любим нашу первую леди. Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня. И меня это не радует», — пошутил он, пока Мелания стояла рядом. «Меня это не радует. Нам придется обсудить это». «Все эти украшения сделала Мелания, и в этом году они получили отличные отзывы», — продолжил Дональд, говоря о нынешнем декоре.

© Associated Press

Затем Трамп вспомнил некоторые менее популярные праздничные темы Мелании во время своего первого президентского срока.

Реклама

«В первый год, в первый год, она сделала деревья — они были белые, такие, знаете, снежные, красивые, и фейковые новости жестко на нее набросились, — сказал он. — В следующем году они были красные, роскошные красные. На нее снова набросились. В следующем году — другого цвета. И снова набросились».

Декор Белого дома, 2017 год / © Associated Press

Декор Белого дома, 2017 год / © Associated Press

В этом году, чтобы избежать критики, Трамп попросил жену сделать деревья зелеными.

«Я говорю: „Дорогая, сделай мне одолжение. Сделай мне одолжение. Сделай деревья зелеными. Пусть они просто будут зелеными. Они такие красивые. Пусть будут зелеными“».

Однако критиковали первую леди Америки на самом деле и в этом году, в частности за то, что она использовала в украшении портрет Дональда Трампа, который был сделан из Lego.

Реклама

Декор Белого дома, 2025 год / © Associated Press

Традиция Белого дома заключается в том, что два новейших президентских портрета должны висеть на видном месте с обеих сторон Большого фойе, чтобы публика могла их оценить во время экскурсий и мероприятий. Два новейших портрета на самом деле Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

Конечно, госпожа Трамп украсила зал портретом своего мужа, проигнорировав традицию.