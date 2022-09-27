Траур по Елизавете II завершился: аккаунт короля Чарльза III поделился красивым портретом Ее Величества

Аккаунт британской королевской семьи официально сообщил о том, что траур по королеве Елизавете II завершился.

В социальных сетях в Twitter и Instagram появились новые цветные аватарки с королем Чарльзом и королевой-консорт Камиллой, а в подписи значится:

"Закончился период королевского траура после смерти Ее Величества королевы Елизаветы. Аккаунт королевской семьи продолжит отражать работу короля, королевы-консорта и других членов королевской семьи, а также вспоминать жизнь и работу королевы Елизаветы".

В аккаунтах theroyalfamily будут публиковать новости про короля Чарльза, его супругу Камилла, сестру королевскую принцессу Анну, а также принца и принцессу Уэльских, графа и графиню Уэссекских, а также других работающих членов семьи – Глостерских и Кентских.

У Кейт и Уильяма свой отдельный аккаунт, где рассказывают о работе принца и принцессы Уэльских.

А аккаунт Кларенс-хауса, который раньше информировал о Чарльзе и Камилле, теперь закрыт.

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