Траур уже не носит: Амелия Виндзор появилась на модном показе после похорон бабушки вся в розовом

Амелия Виндзор / © Getty Images

Реклама

Герцогиня Кентская — жена принца Эдуарда, герцога Кентского — скончалась 4 сентября в возрасте 92 лет. О смерти королевской особы сообщил Букингемский дворец на следующий день. Похорон состоялся 16 сентября и герцогиню похоронили в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре.

Среди тех, кто пришел прощаться с герцогиней Кентской была ее 30-летняя внучка леди Амелия Виндзор. Девушка, облаченная во все черное, появилась на панихиде.

Амелия Виндзор на похороне бабушки 16 сентября / © Associated Press

Амелия Виндзор на похороне бабушки 16 сентября / © Associated Press

Однако уже спустя несколько дней Амелия посетила Неделю моды в Лондоне. Девушка появилась на показе бренда Bora Aksu в розовом ансамбле — юбке с рюшами и полупрозрачном топе креативного дизайна. Также Амелия надела черные лоферы Miu Miu и имиджевые очки с розовыми линзами.

Реклама

Амелия Виндзор на Неделе моды 19 сентября / © Getty Images

Напомним, что также Амелия опубликовала в память о бабушке ее красивое архивное фото.