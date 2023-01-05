Королевы в трауре: образы Софии и Матильды на похоронах Папы Бенедикта XVI

Сегодня, 5 января, в Ватикане на площади Святого Петра проходят похороны бывшего Папы Бенедикта XVI.

Папа Бенедикт XVI, который был главой католической церкви с 19 апреля 2005 года до своей отставки 28 февраля 2013 года, скончался 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.

Во время церемонии прощания, которая предшествовала похоронам, более 135 000 человек отдали дань уважения покойному понтифику, гроб с телом которого был выставлен в Соборе Святого Петра.

На похороны бывшего Папы приехала бывшая королева Испании София, король Бельгии Филипп и королева Бельгии Матильда.

Похороны Папы Бенедикта XVI / Фото: Associated Press

Королева Матильда надела на мероприятие элегантное длинное черное платье от Natan Couture, поверх которого накинула черное пальто. На шее монархии был роскошный жемчужный чокер, а голову покрывала кружевная мантилья.

Похороны Папы Бенедикта XVI / Фото: Associated Press

А вот бывшая королева Испании София пришла на церемонию с непокрытой головой, но тоже в черном пальто-халате поверх черного платья.

Похороны Папы Бенедикта XVI / Фото: Getty Images

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