Королевы в трауре: образы Софии и Матильды на похоронах Папы Бенедикта XVI

На похороны бывшего Папы Бенедикта XVI приехали политики, общественные деятели и представители королевских семей.
Сегодня, 5 января, в Ватикане на площади Святого Петра проходят похороны бывшего Папы Бенедикта XVI.
Папа Бенедикт XVI, который был главой католической церкви с 19 апреля 2005 года до своей отставки 28 февраля 2013 года, скончался 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.
Во время церемонии прощания, которая предшествовала похоронам, более 135 000 человек отдали дань уважения покойному понтифику, гроб с телом которого был выставлен в Соборе Святого Петра.
На похороны бывшего Папы приехала бывшая королева Испании София, король Бельгии Филипп и королева Бельгии Матильда.
Королева Матильда надела на мероприятие элегантное длинное черное платье от Natan Couture, поверх которого накинула черное пальто. На шее монархии был роскошный жемчужный чокер, а голову покрывала кружевная мантилья.
А вот бывшая королева Испании София пришла на церемонию с непокрытой головой, но тоже в черном пальто-халате поверх черного платья.
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