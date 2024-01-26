Трехъярусный и с бабочками: княгиня Шарлин оценила торт, который испекли в честь ее дня рождения

По этому поводу княжеский дворец Монако опубликовал фото, на котором именинница запечатлена возле огромного торта, который испекли в ее честь.

Рядом с Шарлин ее супруг князь Альбер II, а также двое детей – принц Жак и принцесса Габриэлла.

Шарлин одета в стеганый длинный светло-бежевый жилет Max Mara, под которым на ней серый джемпер и серый шарф на шее. Прическа у принцессы классическая, легкий макияж на лице и в ушах - лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами.

В день рождения Шарлин дворец также опубликовал фотографию именинницы и написал для нее поздравление. Фото они выбрали несколько странное.

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