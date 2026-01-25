- Дата публикации
Тренд "2026 — это новый 2016": фото принцессы Беатрис Йоркской с разницей в десять лет
Следуя тренду в соцсетях «2026 — это новый 2016», вспоминаем сегодня, как десять лет назад выглядела принцесса Йоркская Беатрис.
Беатрис — старшая дочь экс-принца Эндрю и Сары Фергюсон. В 2016 году ей было 27 лет, она была еще не замужем и не имела детей.
На этом снимке, сделанном в ноябре 2016 года, Беатрис и ее мать Сара присутствуют на благотворительном балу Angel Ball в поддержку фонда Gabrielle’s Angel Foundation for Cancer Research в Нью-Йорке. На принцессе черное платье с золотыми деталями на груди и поясом, подчеркивающим талию и туфли-лодочки на каблуках.
В марте 2016 года Беатрис позировала для фотографов по прибытии на Хэллоуинский бал ЮНИСЕФ в Лондоне. На ней был в тот вечер забавный хэллоуинский костюм.
В том же марте принцесса посещала WE Day в Лондоне. Это праздник, посвященный молодежи, которая вносит свой вклад в жизнь местных и глобальных сообществ. Тогда она выбрала для выхода черный джемпер в сочетании с белой рубашкой и короткую юбку черного цвета.
В конце 2025 года принцесса Йоркская, уже мать двоих дочерей и замужняя женщина, посетила вечер, посвященный искусству и сохранению слонов, в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне, где появилась в красном макси-платье. Мы же можем сравнить изменилась ли она за прошедшие десять лет.
