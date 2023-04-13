Третий выход в красном: королева Максима неоригинальна в выборе образов

Пока президент Франции находится с двухдневным государственным визитом в Нидерландах, его супруга Брижит проводит время с супругой короля Виллема-Александра – королевой Максимой.

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Вчера дамы посетили фонд психического здоровья MIND Us и Дом-музей Анны Франк в Амстердаме. А также побывали в цветочном парке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима снова выбрала для выхода наряд красного цвета. Она была в брючном костюме от JOSEPH, состоящем из двубортного жакета и брюк клеш. Сверху королева надела бежевое пальто в красную клетку, в руках держала красный клатч от Natan Couture и обула туфли из замши тоже от этого бренда. Также королева была в красных кожаных перчатках и с крупными цветочными серьгами в ушах. Волосы собрала в прическу и сделала макияж в натуральных оттенках.

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Это уже третий выход королевы Максимы за прошедшие два дня в красных нарядах. Похоже, Ее Величество решила таким образом затмить первую леди Франции.

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