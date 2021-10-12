Третья годовщина: вспоминаем свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка

Сегодня принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк празднуют третью годовщину со дня своей свадьбы.
Этот день был полон волнения для королевских поклонников, которые выстроились вдоль улиц Виндзора, чтобы мельком увидеть гостей и счастливую пару, прибывших в часовню на торжественную церемонию.
28-летняя принцесса прибыла в сопровождении своего отца – принца Эндрю, на западные ступени часовни Святого Георгия. На невесте было белое платье с достаточно глубоким декольте, открытой спиной и длинным шлейфом от бренда Peter Pilotto.
Евгения специально хотела платье с вырезом на спине, чтобы продемонстрировать ее шрам после операции по излечению от сколиоза.
Свадебное платье принцессы Евгении и костюм ее мужа Джека Бруксбэнка, позже были представлены на выставке в Виндзорском замке.
Фаты на невесте не было, но была тиара с изумрудами 1919 года выпуска, которая была передана в королевскую коллекцию в 1942 году по завещанию Маргарет Гревилл. Также с изумрудами были и серьги. Кстати, говорят, именно эту тиару на свою свадьбу хотела одолжить у королевы Елизаветы II Меган Маркл – супруга принца Гарри, но не сложилось.
Букет невесты был возложен на могилу неизвестного солдата.
На свадьбе Евгении и Джека было много звездных гостей: актриса Лив Тайлер, ее муж Дэйв Гарднер, Кейт Мосс и ее дочь Лила, Наоми Уэмпбелл, Деми Мур. Также на свадьбе внучки присутствовал принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II.
Это был один из последних публичных выходов герцога Эдинбургского перед смертью в 2021 году. Последним мероприятием, где появился Филипп была свадьба сестры Евгении – принцессы Беатрис, в июле 2020 года.
9 февраля 2021 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. У них родился сын Август Филлип Хоук Бруксбэнк.
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