Тревожность и сахар: какая связь и что с этим делать

Тревожность и сахар: какая связь и что с этим делать

Тяга к сладкому – это довольно распространенная история среди людей, страдающих тревожностью. Но сахар – плохая новость для тревоги, и его нужно избегать.

В телеграмм-канале "Психологическая поддержка" рассказали, что делать людям, которые слишком тревожатся и очень любят сладкое.

Как известно люди часто заедают тревогу или стресс чем-нибудь сладеньким. И этому есть объяснение. Сахар обладает способностью временно угнетать область мозга, которая обычно активна во время тревоги, приостанавливая выброс гормона стресса – кортизола. Вот почему мы можем почувствовать облегчение, когда съедаем что-нибудь сладкое, что часто приводит к тому, что мы становимся зависимыми от сладкого.

Но ученые доказали, что потребление сахара повышает тревожность и реактивность на стресс, что приводит к еще большей тревожности.

Одно исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что сахар может повысить риск расстройств настроения как у мужчин, так и у женщин. Потребление сахара вызывает внезапные скачки и падение уровня сахара в крови, которые вызывают раздражительность, нервозность и плохое настроение, что отрицательно сказывается на состоянии тревоги.

Ученые считают, что это влияет на долгосрочное психологическое здоровье и предполагают, что меньшее потребление сахара может быть связано с лучшим психологическим здоровьем.

Сахар связывают с воспалениями, дефицитом питательных веществ, увеличением веса, диабетом, ожирением, заболеваниями сердца, почек и печени, а исследования показывают, что эти состояния могут привести к большей тревоге и другим расстройствам психического здоровья.

Рафинированный сахар и продукты, содержащие сахар, обычно бедны питательными веществами. Кроме того сахар истощает и уменьшает усвоение ключевых витаминов и минералов, а от этого зависит работа мозга и нервной системы.

Что же делать?

Чтобы справиться со своей тревогой, следует начать исключать сладкую пищу. Это непросто. Но со временем и настойчивостью удастся сбавить тягу к сахару и постепенно исключить рафинированный сахар из своего рациона.

Для начала избегайте очевидных виновников, таких как торты, печенье, шоколад, пудинги, пирожные, мороженое, молочные коктейли, вафли и т.д.

Заведите привычку читать список ингредиентов на этикетках пищевых продуктов, поскольку 75% упакованных продуктов содержат добавленный сахар. Имейте в виду, что даже так называемые здоровые продукты, такие как батончики из мюсли, йогурты, смузи, могут содержать добавленный сахар.

Что можно есть вместо этого?

Фрукты содержат много полезных питательных веществ и могут удовлетворить потребность в сладких продуктах. Но также следует ограничить употребление фруктов до 2-3 в день.

Фрукты содержат много простого сахара и его потребление в больших количествах может повлиять на уровень сахара в крови и уровень тревоги.

Здоровая и сбалансированная диета поможет увеличить потребление натуральных продуктов, оставляя меньше места для всего, что обработано и содержит добавленный сахар! Здоровое питание также снизит тягу к сахару.

Рекомендации:

Употребляйте по два-три фрукта в день.

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Начните есть сладкие овощи, чтобы управлять тягой к сахару, например, кабачки, тыкву и морковь.

Избегайте походов в магазин, когда голодны.

Всегда читайте этикетки на продуктах. Продукты длительного хранения, консервы и соусы часто содержат скрытый сахар.

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