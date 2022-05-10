Королева Елизавета II на открытии парламента в 2021 году / Associated Press

Тревожный звоночек: Елизавета II впервые за 59 лет не будет присутствовать на открытии государственного парламента

Тревожный звоночек: Елизавета II впервые за 59 лет не будет присутствовать на открытии государственного парламента

Королева Елизавета II не будет сегодня присутствовать на государственном открытии парламента. Это будет первый раз за 59 лет, когда Ее Величество пропустит государственное открытие в Вестминстерском дворце.

Во дворце прокомментировали ситуацию так: "Ее Величество решила пропустить ежегодное мероприятие, открывающее новый политический год, потому что у нее по-прежнему возникают проблемы с мобильностью. "Неохотное" решение было принято после консультации с ее врачами", - заявил представитель Букингемского дворца.

Королева Елизавета II на открытии парламента в 2021 году / Associated Press

Сообщается, что по просьбе Ее Величества и с согласия соответствующих властей принц Уэльский Чарльз зачитает речь Елизаветы II от имени королевы в присутствии герцога Кембриджского Уильяма.

В последний раз монарх пропустила открытие парламента в 1963 году, когда она была беременна своим младшим ребенком - принцем Эдвардом.

Королева Елизавета II на открытии парламента в разные годы / Associated Press

Отказ Ее Величества от участия в мероприятии вызвал новые опасения по поводу ее благополучия в преддверии празднования платинового юбилея, которое состоится через четыре недели. Есть надежда, что монарх сможет посетить некоторые торжества в течение четырех дней празднования, но, вероятно, Ее Величество будет решать, какие мероприятия посещать каждое утро.

Королева Елизавета II и принц Чарльз на открытии парламента в 2021 году / Associated Press

Также ожидается, что королевская семья появится на балконе Букингемского дворца. Это может быть историческим фото, потому как такого масштабного мероприятия в жизни Ее Величества больше может не быть.

Читайте также: