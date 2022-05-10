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Тревожный звоночек: Елизавета II впервые за 59 лет не будет присутствовать на открытии государственного парламента

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Тревожный звоночек: Елизавета II впервые за 59 лет не будет присутствовать на открытии государственного парламента

Королева Елизавета II на открытии парламента в 2021 году / Associated Press

Королева Елизавета II не будет сегодня присутствовать на государственном открытии парламента. Это будет первый раз за 59 лет, когда Ее Величество пропустит государственное открытие в Вестминстерском дворце.

Во дворце прокомментировали ситуацию так: "Ее Величество решила пропустить ежегодное мероприятие, открывающее новый политический год, потому что у нее по-прежнему возникают проблемы с мобильностью. "Неохотное" решение было принято после консультации с ее врачами", - заявил представитель Букингемского дворца.

Королева Елизавета II на открытии парламента в 2021 году / © Associated Press
Королева Елизавета II на открытии парламента в 2021 году / Associated Press

Сообщается, что по просьбе Ее Величества и с согласия соответствующих властей принц Уэльский Чарльз зачитает речь Елизаветы II от имени королевы в присутствии герцога Кембриджского Уильяма.

В последний раз монарх пропустила открытие парламента в 1963 году, когда она была беременна своим младшим ребенком - принцем Эдвардом.

Королева Елизавета II на открытии парламента в разные годы / © Associated Press
Королева Елизавета II на открытии парламента в разные годы / Associated Press

Отказ Ее Величества от участия в мероприятии вызвал новые опасения по поводу ее благополучия в преддверии празднования платинового юбилея, которое состоится через четыре недели. Есть надежда, что монарх сможет посетить некоторые торжества в течение четырех дней празднования, но, вероятно, Ее Величество будет решать, какие мероприятия посещать каждое утро.

Королева Елизавета II и принц Чарльз на открытии парламента в 2021 году / © Associated Press
Королева Елизавета II и принц Чарльз на открытии парламента в 2021 году / Associated Press

Также ожидается, что королевская семья появится на балконе Букингемского дворца. Это может быть историческим фото, потому как такого масштабного мероприятия в жизни Ее Величества больше может не быть.

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