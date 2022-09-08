Тревожный звонок: Лиз Трасс передали загадочную записку - возможно, она связана с Елизаветой II

Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца, врачи держат 96-летнюю королеву Елизавету II под медицинским наблюдением и информируют ее нового премьер-министра Лиз Трасс о происходящем.

Однако подданных и поклонников королевы обеспокоила записка, которую сегодня вручили новоизбранному премьеру. Момент, когда Надим Захави передал Лиз Трасс записку об опасениях по поводу здоровья королевы, попал на видео.

Также Букингемский дворец сделал объявление сегодня днем, когда принц Чарльз, Камилла и принц Уильям помчались в Балморал, чтобы быть с монархом. Также в Балморал, где она сейчас находится, отправились Гарри и Меган.

Протокол в связи со смертью монарха следующий: ее личный секретарь позвонит премьер-министру и скажет следующую фразу: "Лондонский мост пал". Далее премьер-министр проинформирует глав 15 государств, где правит монарх о ее кончине. Только после этого перед Букингемским дворцом выставят траурную табличку, информирующую об этом событии.

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