Три года без королевы: вспоминаем, какой была Елизавета II за годы своего 70-летнего царствования

Королева Елизавета II / © Associated Press

Елизавета II была одной из самых долгоправящих монархов в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца короля Георга VI и правила целых 70 лет.

Она была коронована в июне 1953 года в Вестминстерском аббатстве, а ее коронацию показали по телевизору. Это была первая коронация британского монарха, транслируемая по телевидению.

Принцесса Елизавета / © Associated Press

Коронация королевы Елизаветы II / © Getty Images

Она была замужем за принцем греческим и датским Филиппом (после их свадьбы носившим титул герцога Эдинбургского), у них в браке родилось четверо детей — трое сыновей — Чарльз, Эндрю и Эдвард и дочь Анна.

Свадьба Елизаветы II и Филиппа / © Associated Press

Королева Елизавета II с маленькой принцессой Анной (слева) и принцем Чарльзом (справа) / © Associated Press

Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в Балморале / © Getty Images

Всю свою жизнь королева была яркой, она предпочитала такой гардероб, который бы делал ее заметной в толпе.

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

Королева Елизавета II и королева-мать Елизавета / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II и принц Чарльз / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II и ее последнее публичное фото, 6 сентября 2022 года / © Associated Press

Сегодня королевская семья Британии вспоминает Елизавету II в частном порядке, никакие публичные мероприятия на этот день не запланировано.