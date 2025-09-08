- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
Три года без королевы: вспоминаем, какой была Елизавета II за годы своего 70-летнего царствования
Королева Великобритании скончалась в этот день, 8 сентября 2022 года, в своем любимом шотландском поместье Балморал. Ей было 96 лет.
Елизавета II была одной из самых долгоправящих монархов в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца короля Георга VI и правила целых 70 лет.
Она была коронована в июне 1953 года в Вестминстерском аббатстве, а ее коронацию показали по телевизору. Это была первая коронация британского монарха, транслируемая по телевидению.
Она была замужем за принцем греческим и датским Филиппом (после их свадьбы носившим титул герцога Эдинбургского), у них в браке родилось четверо детей — трое сыновей — Чарльз, Эндрю и Эдвард и дочь Анна.
Всю свою жизнь королева была яркой, она предпочитала такой гардероб, который бы делал ее заметной в толпе.
Сегодня королевская семья Британии вспоминает Елизавету II в частном порядке, никакие публичные мероприятия на этот день не запланировано.