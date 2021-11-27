Четыре года со дня помолвки: что изменилось в жизни принца Гарри и Меган Маркл за это время

Четыре года со дня помолвки: что изменилось в жизни принца Гарри и Меган Маркл за это время

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о своей помолвке. Вспоминаем этот день.

В тот год бабушка принца Гарри – королева Елизавета II, и ее муж принц Филипп праздновали платиновый юбилей – 70-летнюю годовщину со дня своей свадьбы. Поэтому принцу и его избраннице пришлось немного подождать, пока все праздничные мероприятия пройдут, чтобы поделиться своей новостью с поклонниками.

"Помолвка Его Королевского Высочества и госпожи Маркл состоялась в начале этого месяца в Лондоне. Принц Гарри сообщил новость Ее Величеству Королеве и другим родственникам. Принц Гарри также просил благословения на брак у родителей госпожи Маркл", - сообщил тогда Кларенс-хаус от имени принца Уэльского Чарлза.

Помолвка Меган Маркл и принца Гарри / Associated Press

В тот день в Кенсингтонский дворец было приглашено несколько операторов и фотографов, которые сделали для принца и его будущей супруги красивую фотосессию.

Помолвка Меган Маркл и принца Гарри / Associated Press

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Свадьба Гарри и Меган состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На свадьбе Меган была в платье от французского Дома моды Givenchy, автором которого стал британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер. А после свадьбы Маркл получила титул герцогини Сассекской.

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

6 мая 2019 года у пары родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Первые снимки сына пара показала спустя два дня после родов, фотосессию снимали в Виндзорском замке. Герцог и герцогиня решили, что допустят к съемке фотоколла только одного официального фотографа, одного видеооператора и одного фоторепортера. В этот же день со своим правнуком познакомилась и королева Елизавета II.

Меган и Гарри с сыном Арчи, 8 мая 2019 год / Associated Press

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С тех пор Меган и Гарри успели покинуть стены дворца и переехать жить в Америку. В апреле 2020 года супруги официально сложили с себя полномочия членов британской королевской семьи и отказались от финансирования. Сейчас они живут в собственном доме в Санта-Барбаре, в США.

В июле 2020 года герцогиня Меган потеряла второго ребенка. Герцогиня опубликовала эмоциональное эссе в New York Times, в котором сообщила, что у нее случился выкидыш.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Getty Images

В июне 2021 года герцогиня Меган родила второго ребенка, дочь, которую назвали Лилибет Диана. Фото малышки до сих пор не видела публика. Пара не приезжала с детьми в Лондон, а значит, королева Елизавета II также лично не знакома со своей правнучкой.

Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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