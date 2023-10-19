Три квартиры в Киеве, шубы, бриллианты и личный водитель: как живет известная ведьма из шоу "Моя суперродина" Мария Тихая

Участницей нового сезона реалити-шоу "Моя суперродина" на телеканале ТЕТ стала экстрасенс и наследственная ведьма Мария Тихая. Она ошеломила конкуренток не только сверхъестественными способностями и эпатажным видом, но и жизнью на широкую ногу.

К 27 годам Мария Тихая сумела заработать на три квартиры в Киеве и авто бизнес-класса с личным водителем. В ее шкафу сумки люксовых брендов за сотни тысяч гривен, украшения с бриллиантами и 12 шуб из натурального меха. Кроме того, девушка не жалеет денег на свою внешность. Она сделала несколько пластических операций в Турции и регулярно посещает салоны красоты, где лучшие бьюти-мастера ухаживают за ее волосами, лицом, телом и ногтями.

Мария Тиха стала участницей реалити-шоу "Мое суперсемье"

Как выяснилось, на роскошную жизнь Мария зарабатывает благодаря ведьмовской силе. Одна только консультация у нее стоит 12 тысяч гривен, тогда как гонорары за обряды стартуют от тысячи долларов. Девушка работает с утра до ночи, поэтому воспитанием ее дочери Ани полностью занимается мама Светлана.

Мария Тихая

"Мама проводит с Аней очень много времени, больше меня. Она по сути воспитала мою малышку, а я 24 на 7 работаю, чтобы обеспечить достойную жизнь для себя и своей семьи. Я ведьма-некромант. У меня очень много клиентов из разных уголков мира. У меня очень плотная запись, расписанная на месяце вперед", – объяснила Мария Тихая.

Мария Тиха стала участницей реалити-шоу "Мое суперсемье"

С отцом своей дочери ведьма развелась, и сердце ее пока свободно. Участниц шоу "Моя суперродина" она заверила, что ей абсолютно безразлично, сколько будет зарабатывать мужчина, который будет рядом. Главное для нее – любовь и поддержка.

Мария Тиха стала участницей реалити-шоу "Мое суперсемье"

"Если человек будет хорошо, нормально ко мне относиться, и у него будет меньше денег, чем у меня, – это неважно. Мужчина не нужен мне для того, чтобы купить шубу, машину, квартиру. Я сама могу заработать на это. Для меня женщина должна быть независимой", – заявила девушка.

На контрасте с этим волевая и уверенная в себе Мария Тихая призналась, что "перекраивать" себя начала из-за первого мужа, которому нравились горячие брюнетки.

Мария Тиха стала участницей реалити-шоу "Мое суперсемье"

"Мне было комфортно с белокурыми волосами, но, поскольку мой бывший муж любил брюнеток, я перекрасилась. Для него это был второй брак, я была второй женой. Когда мы сошлись, у него оставались чувства к первой жене. Она была как раз брюнетка. Такой порнушный вид имела. И я просто начала себя переделывать", – неожиданно поделилась наследственная ведьма.

Еще больше потрясающих и искренних признаний ждет вас в премьерных выпусках нового сезона шоу "Моя суперродина". Смотрите большую семейную премьеру с понедельника по четверг в 19.00 на телеканале ТЕТ.

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