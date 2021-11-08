Три ретрофото дня: королева Елизавета II на торжественном приеме и принцесса Диана в Париже

Сегодня рассматриваем несколько ретрофотографий членов британской королевской семьи, сделанных 8 ноября в разные годы.

На этом снимке запечатлена королева-мать Елизавета и губернатор Мэриленда Теодор Маккелдин, снимок сделан у дверей особняка в Аннаполисе, штат Мэриленд, 8 ноября 1944 года, когда королева прибыла на пятичасовую экскурсию по исторической столице Мэриленда. Елизавета одета в светлое пальто, с меховой горжеткой в руках и шляпе с перьями. Королева в высоких белых перчатках, на шее у нее жемчужное ожерелье, а на груди - брошка. Она улыбается, пожимая руку губернатору.

королева-мать Елизавета / Associated Press

А это фото сделано 8 ноября 1951 года. Принцесса Елизавета за три месяца до того, как стать королевой, запечатлена за обедом с Олдермен Эбби Лейн в Новой Шотландии, в Канаде. На принцессе достаточно скромное платье и забавная шляпа.

принцесса Елизавета / Associated Press

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Этот кадр также датирован 8 ноября, но только 1976 года. На снимке королева Елизавета II позирует фотографам с великим герцогом Жаном и его женой великой герцогиней Жозефиной-Шарлоттой перед государственным банкетом в Люксембурге. Муж королевы, принц Филипп, запечатлен сзади. Елизавета в платье с короткими рукавами, высоких белых перчатках и тиаре. А также с ожерельем, серьгами-висюльками и браслетом на запястье.

Королева Елизавета II / Associated Press

А тут на фото принцесса Диана, кадр был сделан 8 ноября 1988 года, она машет рукой, когда входит в Институт Пастера в Париже, где она должна была навестить жертв СПИДа. Именно в этом институте был впервые обнаружен вирус СПИДа. На принцессе Уэльской черно-белое платье, в ушах массивные серьги-клипсы, а на руке золотой браслет.

Принцесса Диана / Associated Press

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