Три ретрофото дня: королева Елизавета II на встречах с Чарли Чаплином и Фрэнком Синатрой

Сегодня рассматриваем новые архивные фотографии королевы Елизаветы II и ее семьи.

Все три фото, которые мы рассматриваем, были сделаны 27 октября, но в разные годы. На снимке 1945 года принцесса Елизавета за два года до своей свадьбы и за семь лет до восшествия на престол. Она запечатлена в клетчатом платье и темном пальто, а также в забавной шляпе на свадьбе мисс Дианы Пирс Лег и графа Кимберли в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Вместе с ней находится ее младшая сестра принцесса Маргарет, одетая в серое пальто и шляпу.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

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Этот кадр был сделан в 1952 году в октябре, Елизавета уже в статусе королевы обменивается рукопожатием с актером Чарли Чаплином во время встречи в Empire Theater в Лондоне. На королеве вечернее платье с открытыми плечами, белые высокие перчатки и тиара на голове. Слева на заднем плане - принцесса Маргарет, а справа - миссис Уна Чаплин. Фильм назывался "Потому что ты мой" - это первый раз, когда голливудский мюзикл был выбран для Королевского благотворительного кинопоказа в помощь Фонду торговли кинематографами.

Королева Елизавета II и Чарли Чаплин / Associated Press

А этот снимок был сделан в 1958 году. На нем американский певец и актер Фрэнк Синатра представлен королеве Елизавете II в фойе театра Одеон на Лестер-сквер в Лондоне на премьере фильма Дэнни Кея "Я и полковник". Елизавета II в вечернем платье, с тиарой и с маленькой сумкой на руке. Также традиционно она в белых высоких перчатках.

Королева Елизавета II и Фрэнк Синатра / Associated Press

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