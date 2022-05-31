Три жены и мать украинка: что скрывает рупор Путина - Дмитрий Песков

В умении врать официальный рупор Путина – Дмитрий Песков - может обскакать любого кремлевского приспешника. И это умение мастерски нести пургу и помогло ему пристроиться на теплое место в Кремле.

В вопросе карьерного роста Пескова не обошлось и без отца-дипломата. Интересно, что о матери путинского пресс-секретаря ничего не известно. По версии Википедии у Пескова есть только отец. Говорят, что из всех официальных источников была удалена любая информация о его матери, якобы для того, чтобы скрыть факт национальной принадлежности Пескова. Некоторые информационные ресурсы отмечают, что мать Дмитрия из Украины.

Дмитрий Песков / Фото: Associated Press

Отец Пескова мечтал пристроить сына в какое-нибудь посольство. Впрочем, в МГУ Песков поступил только со второй попытки. На втором курсе университета парень должен был обуть солдатские сапоги. Но после того, как ему вручили повестку, он резко заболел воспалением легких, что полностью освободило сына дипломата от воинской обязанности.

В конце 80-х Дмитрий обручился с подругой юности Анастасией Буденной, родившей ему сына Николая. Уже через несколько лет пара развелась, а Песков, отхвативший себе должность в посольстве России в Турции, быстро нашел более выгодную партию – дочь наследственных дипломатов Екатерину Солоцинскую.

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Поговаривают, что ухаживать за девушкой 23-летний Песков начал, когда ей было 15 лет. А свадьбу сыграли, как только юной невесте исполнилось 18. В этом браке Песков стал многодетным отцом. Однако в 2011 году появились слухи о его романе с фигуристкой Татьяной Навкой. Жена об этой интрижке узнала быстро, и в 2012 году супруги развелись. Через два года у Пескова и Навки родилась общая дочь – Надежда. А в 2015-м пара поженилась. По информации СМИ та свадьба обошлась паре примерно в 500 тысяч долларов.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка / Фото: Associated Press

Этот брак вообще сделал Навку очень обеспеченной женщиной. По информации журнала Forbes в 2019 году Навка стала самой богатой женой в Кремле. Ее годовой доход составил 236 миллионов рублей, что в 16 раз больше доходов самого Пескова. Ходят слухи, что Навка имеет строительный бизнес и является совладелицей бизнеса по производству технической соли в Крыму. Так что швейцарские часы стоимостью 620 тыс. долларов подарить мужу может.

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