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Триколор и V в центре: бренд Louis Vuitton обвинили в поддержке России

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1689
Время на прочтение
2 мин
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Триколор и V в центре: бренд Louis Vuitton обвинили в поддержке России

Фото: Getty Images

В разгар Недели моды в Париже, где бренды презентуют публике коллекции прет-а-порте, французский Модный дом Louis Vuitton попал в скандал из-за двусмысленного ролика, которым хотел прорекламировать осенне-зимнюю коллекцию.

Показ должен состояться 6 марта в Музее д'Орсе, поэтому в коротком ролике, который бренд опубликовал, флаг Франции развевается на фоне часов в центральном зале музея. На флаг нанесена большая латинская буква V, которая обозначает название бренда и фамилию его основателя Louis Vuitton.

Однако такая реклама вызвала неоднозначную реакцию, поскольку буквы V и Z стали уже символом рашизма, поскольку эти букву наносят на свою технику, российские военные, которые воюют в Украине.

В частности, свою негативную реакцию по этому поводу высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"РФ больше года вырезает украинцев в Европе с помощью триколора и свастики V/Z. Элитный модный дом, ориентированный на "русских нуворишей", решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно, Louis Vuitton?" - написал Подоляк в Twitter.

Некоторые пользователи соцсети все же отметили, что подобное лого бренд использует давно.

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Также в комментариях напомнили, что брендом владеет французская транснациональная компания LVMH, в состав директоров которой входит Антуан Арно - нынешний муж россиянки Натальи Водяновой, которая хоть и осудила войну в соцсетях, но продолжает устраивать гламурные вечеринки для богатых русских в Дубае.

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Но стоит напомнить, что это не первый подобный скандал бренда. В прошлом году Louis Vuitton выпустил браслеты, на которых их логотип также напоминал V и Z.

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Дата публикации
Просмотры
1689
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