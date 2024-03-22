Трилистник с бирюзой: королева Камилла вышла на публику в особенной броши

Ее Величество находится с визитом в Северной Ирландии.
Королева Камилла появилась на мероприятии в Белфасте в зеленом пальто, украшенном бархатными листьями, которое сшил для нее дизайнер ее коронационного платья Брюс Олдфилд. На пальто королева прикрепила брошь из трилистника с бирюзой и бриллиантами, которая имеет сентиментальную ценность. По мнению ювелирных экспертов такая брошь может стоить около 25 000 фунтов стерлингов (около 31 500 долларов).
Известно, что эта брошь была свадебным подарком королеве Елизавете II в 1947 году от вдовствующей герцогини Портлендской. После свадьбы Чарльза и Камиллы в 2005 году королева Елизавета II подарила украшение своей невестке. И Камилла часто надевала эту брошь, особенно во время визитов в Ирландию.
Напомним, во время этого визита королева Камилла также публично прокомментировала состояние здоровья короля Чарльза III, который лечится от рака.
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