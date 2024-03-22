Трилистник с бирюзой: королева Камилла вышла на публику в особенной броши

Королева Камилла появилась на мероприятии в Белфасте в зеленом пальто, украшенном бархатными листьями, которое сшил для нее дизайнер ее коронационного платья Брюс Олдфилд. На пальто королева прикрепила брошь из трилистника с бирюзой и бриллиантами, которая имеет сентиментальную ценность. По мнению ювелирных экспертов такая брошь может стоить около 25 000 фунтов стерлингов (около 31 500 долларов).

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Известно, что эта брошь была свадебным подарком королеве Елизавете II в 1947 году от вдовствующей герцогини Портлендской. После свадьбы Чарльза и Камиллы в 2005 году королева Елизавета II подарила украшение своей невестке. И Камилла часто надевала эту брошь, особенно во время визитов в Ирландию.

Королева Камилла в Белфасте в мае 2017 года / Фото: Getty Images

Напомним, во время этого визита королева Камилла также публично прокомментировала состояние здоровья короля Чарльза III, который лечится от рака.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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