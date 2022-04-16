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Триумфальное возвращение в Европу: принц Гарри и Меган Маркл прибыли на Игры Invictus Games

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Триумфальное возвращение в Европу: принц Гарри и Меган Маркл прибыли на Игры Invictus Games

Гарри и Меган / Associated Press

Меган и Гарри прибыли в Нидерланды на Игры непокоренных.

Для Гарри и Меган их первый после сложения с себя королевских обязанностей совместный выезд в Европу проходит пока очень удачно. Во-первых, им удалось встретиться с королевой Елизаветой и принцем Чарльзом в Виндзорском замке, во-вторых их появление на Invictus Games получилось очень эффектным. 

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли на Игры под аплодисменты публики и в сопровождении, съемочной группы Netflix. 

Гарри и Меган / © Associated Press
Гарри и Меган / Associated Press

Критики обвиняют пару в том, что они «наживаются» на Играх, заключив контракт на съемки их участия с Netflix, по слухам права на эксклюзивное освещение события были проданы за 100 миллионов долларов. Ходят также слухи что якобы примирение с королевой было сделано только для того, чтобы порадовать продюсеров. 

Гарри и Меган / © Associated Press
Гарри и Меган / Associated Press

Документальный фильм об Играх под названием Heart of Invictus станет первым документальным сериалом, который Netflix будет производить совместно с компанией герцога и герцогини Archewell Productions. 

Но выглядела пара очень эффектно. Меган надела брючный костюм оверсайз от Valentino, сумку того же бренда и белые лодочки Aquazzura. 

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