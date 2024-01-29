Трижды за два дня: королева Камилла снова приехала навестить мужа Чарльза в госпитале

Королева Камилла посетила своего супруга короля Чарльза III в больнице трижды за двое суток, которые монарх там провел.
Камиллу видели в автомобиле, когда она прибыла в The London Clinic, где королю в прошлую пятницу провели операцию по поводу увеличенной простаты. Еще в пятницу Ее Величество обмолвилась журналистам, что операция прошла успешно.
Видели Камиллу около госпиталя и в субботу. За три дня, что ее муж пребывает в клинике его жена трижды приезжала навестить его. Репортеры дежурят возле госпиталя с тех пор, как стало известно, что в этой же больнице оперировали почти две недели назад принцессу Уэльскую Кэтрин. Вероятно, находятся они там в надежде запечатлеть выписку Кэтрин, которая вот уже скоро должна вернуться домой.
В пятницу, когда Чарльз прибыл в госпиталь он первым делом навестил любимую невестку.
Также ранее мы рассказывали, почему публика не увидит скорее всего выписку принцессы Уэльской из клиники в этот раз.
Читайте также: