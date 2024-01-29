Трижды за два дня: королева Камилла снова приехала навестить мужа Чарльза в госпитале

Королева Камилла посетила своего супруга короля Чарльза III в больнице трижды за двое суток, которые монарх там провел.

Камиллу видели в автомобиле, когда она прибыла в The London Clinic, где королю в прошлую пятницу провели операцию по поводу увеличенной простаты. Еще в пятницу Ее Величество обмолвилась журналистам, что операция прошла успешно.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Видели Камиллу около госпиталя и в субботу. За три дня, что ее муж пребывает в клинике его жена трижды приезжала навестить его. Репортеры дежурят возле госпиталя с тех пор, как стало известно, что в этой же больнице оперировали почти две недели назад принцессу Уэльскую Кэтрин. Вероятно, находятся они там в надежде запечатлеть выписку Кэтрин, которая вот уже скоро должна вернуться домой.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В пятницу, когда Чарльз прибыл в госпиталь он первым делом навестил любимую невестку.

Король Чарльз и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также ранее мы рассказывали, почему публика не увидит скорее всего выписку принцессы Уэльской из клиники в этот раз.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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