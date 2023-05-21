Трогательно до слез: королева Рания опубликовала видео в честь предстоящей свадьбы сына

В королевской семье Иордании готовятся к свадьбе кронпринца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф.

Королева Рания поделилась в Instagram трогательным видео и показала редкие кадры, которых широкая публика еще не видела. Ролик посвящен теплой связи отца и сына и выпущен в преддверии свадьбы наследного принца.

"Нерушимая связь отца и сына... Я дорожу этим. Спасибо группе Jamaet Khair за эту трогательную песню", - написала в подписи под видео королева Рания.

Напомним, старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II обьявил о помолвке в августе 2022 года. Будущий король женится на девушке родом из Саудовской Аравии - Раджве Аль Саиф, они с Хусейном одногодки, обоим по 29 лет. Помолвка состоялась в доме невесты в Эр-Рияде, в присутствии короля Абдаллы II и королевы Рании.

1 июня 2023 года пара официально станет мужем и женой. Уже известно, что на свадьбу приглашены многие королевские семьи. Ждем с нетерпением.

Кронпринц Хусейн и Раджва Аль Саиф / Фото: Getty Images

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