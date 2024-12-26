Трогательные слова короля: что сказал Чарльз III в своей рождественской речи

В своей рождественской речи 2024 года монарх отдал дань уважения "самоотверженным врачам и медсестрам", которые поддерживали его и его семью в "неопределенности и тревогах болезни", размышляя о трудном для королевской семьи годе.

Послание короля записывали в часовне Фицровия в Лондоне. В нем Чарльз III сказал:

"Я говорю с вами сегодня из часовни бывшей больницы Миддлсекс в Лондоне, которая теперь сама по себе является оживленным общественным пространством, и думаю прежде всего о многих тысячах профессионалов и волонтеров здесь, в Соединенном Королевстве и по всему Содружеству, которые с помощью своих навыков и по доброте своего сердца заботятся о других — часто в ущерб себе. С личной точки зрения я выражаю особую, сердечную благодарность бескорыстным врачам и медсестрам, которые в этом году поддерживали меня и других членов моей семьи в период неопределенности и тревог, связанных с болезнью, и помогали обеспечить нам необходимые силы, заботу и комфорт. Я также глубоко благодарен всем тем, кто выразил нам свои добрые слова сочувствия и поддержки", - говорится в послании монарха, цитирует его слова журнал Hello!

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, у Чарльза и его невестки, принцессы Уэльской Кейт, с разницей в несколько недель диагностировали рак. Кейт завершила курс химиотерапии в сентябре, а Чарльз продолжит лечение в 2025 году.

Монарх также затронул тему важности сообщества, сказав: "Все мы на определенном этапе жизни переживаем те или иные страдания, будь то душевные или физические. Степень, в которой мы помогаем друг другу и получаем поддержку друг от друга, независимо от того, верующие мы или нет, является мерой нашей цивилизации как нации. Именно это постоянно меня впечатляет, когда я и моя семья встречаемся и слушаем тех, кто посвящает свою жизнь помощи другим", - сказал король.

Напомним, речь короля транслировалась в Великобритании на Рождество и Чарльз с семьей слушали ее согласно давней традиции после праздничного обеда в Сандрингеме.

Королева Камилла и король Чарльз в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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