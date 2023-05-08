Трогательный момент: принц Уильям присягнул в верности отцу и поцеловал его на коронации

6 мая в Лондоне короновали старшего сына покойной королевы Елизаветы II – 74-летнего короля Чарльза III. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве.
Во время мероприятия было много трогательных и интересных моментов, которые веками повторяют во время коронации британских королей и королев. Однако одним из самых эмоциональных и запоминающихся стала присяга старшего сына Уильяма своему отцу.
40-летний принц Уэльский подошел к отцу, встал на колени и произнес клятву:
"Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь вам в своей верности, и я буду нести вам веру и правду, как ваш сюзерен жизни и здоровья. Да поможет мне Бог".
Затем он встал, коснулся короны и поцеловал короля в щеку.
Чарльз был тронут, он кивнул своему сыну и сказал: "Аминь" и "Спасибо, Уильям".
Это многовековая традиция. Сюзерен жизни и здоровья - человек, поклявшийся в безоговорочной верности монарху.
Точно так же 70 лет тому назад присягнул в верности королеве Елизавете II ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он тоже преклонил перед ней колено, а затем поцеловал.
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