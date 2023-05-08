Трогательный момент: принц Уильям присягнул в верности отцу и поцеловал его на коронации

6 мая в Лондоне короновали старшего сына покойной королевы Елизаветы II – 74-летнего короля Чарльза III. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве.

Во время мероприятия было много трогательных и интересных моментов, которые веками повторяют во время коронации британских королей и королев. Однако одним из самых эмоциональных и запоминающихся стала присяга старшего сына Уильяма своему отцу.

Принц Уильям и Чарльз III во время коронации, 6 мая 2023 года / Фото: Associated Press

40-летний принц Уэльский подошел к отцу, встал на колени и произнес клятву:

"Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь вам в своей верности, и я буду нести вам веру и правду, как ваш сюзерен жизни и здоровья. Да поможет мне Бог".

Принц Уильям и Чарльз III во время коронации, 6 мая 2023 года / Фото: Associated Press

Затем он встал, коснулся короны и поцеловал короля в щеку.

Принц Уильям и Чарльз III во время коронации, 6 мая 2023 года / Фото: Associated Press

Принц Уильям и Чарльз III во время коронации, 6 мая 2023 года / Фото: Associated Press

Чарльз был тронут, он кивнул своему сыну и сказал: "Аминь" и "Спасибо, Уильям".

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве, 6 мая 2023 года / Фото: Getty Images

Это многовековая традиция. Сюзерен жизни и здоровья - человек, поклявшийся в безоговорочной верности монарху.

Точно так же 70 лет тому назад присягнул в верности королеве Елизавете II ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он тоже преклонил перед ней колено, а затем поцеловал.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, клянется в верности королеве Елизавете II во время ее коронации, 2 июня 1953 года / Фото: Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, клянется в верности королеве Елизавете II во время ее коронации, 2 июня 1953 года / Фото: Associated Press

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