Трогательный жест Гарри: как принц поддерживал супругу Меган на прощании с Елизаветой II

Очевидец рассказал журналистам, что принц Гарри как мог старался сделать все, чтобы его супруга Меган чувствовала себя комфортно в окружении королевской семьи.

Не секрет, что Меган, герцогиня Сассекская обижена на многих членов семьи, о чем недвусмысленно рассказывала в многочисленных интервью и даже в своем подкасте "Архетипы".

На похоронах королевы Елизаветы II ее внук Гарри участвовал в процессии, а его жене Меган пришлось приехать в аббатство одной и какое-то время находиться без поддержки мужа.

Один из гостей службы поделился с People некоторыми моментами, которые он видел между герцогом и герцогиней Сассекскими во время государственных похорон в Вестминстерском аббатстве.

Принц Гарри и герцогиня Меган с королевской семьей / Фото: Associated Press

"Вы видели, как Гарри успокаивал Меган, когда они шли вместе и должны были идти в разные стороны? Я заметил, насколько Гарри поддерживал Меган, - продолжил он. "Когда они разошлись после церемонии, он крепко сжал ее руку. Я чувствовал, что он хотел, чтобы она чувствовала себя комфортно".

Принц Гарри и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Стоит отметить, что Меган на похоронах королевы даже пустила слезу и выглядела достаточно искренне. Герцог и герцогиня Сассекские, которые живут в США, были в Лондоне, когда узнали, что королева скончалась. У них было запланировано несколько благотворительных мероприятий в Британии и Германии, некоторые их них они успели посетить, остальные же пришлось отменить.

Принц Гарри и герцогиня Меган, король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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