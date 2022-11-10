Трогательный жест: принцесса Кейт сделала незнакомцу милый подарок, и это запечатлели на видео

Кейт Миддлтон не зря называют детской принцессой. Где бы она ни была и какое бы мероприятие ни посещала, она всегда очень тепло и трепетно общается с детьми.

Вчера принцесса Уэльская посещала Детский центр Colham Manor в Хиллингдоне, где пообщалась с публикой. А одному мальчику подарила свою булавку с красным маком. Такой аксессуар члены британской королевской семьи обычно носят в ноябре в преддверии Дня памяти.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Кэтрин мило пообщалась с 3-летним мальчиком по имени Аким во время своего визита в этот центр. Кейт присела на корточки, чтобы поговорить с мальчиком, а репортер Рианн Миллс поделилась этим видео в своем Твиттере.

"Спасибо Либерти из начальной школы Colham Manor и маме Акима за то, что позволили мне поделиться этим видео", - написала она.

It’s not everyday you get a poppy from a Princess Akeem who’s 3 was very chatty when Kate unexpectedly stopped to say hello at a maternity mental health visit so she gave him her remembrance poppy. Thanks Liberty from Colham Manor primary and Akeem’s mum for letting me share pic.twitter.com/ykP1wyujtf — Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) November 9, 2022

"Меня зовут Кэтрин", — сказала она Акиму, который просто ответил: "Хорошо", - вызвав смех собравшейся толпы.

Когда Аким проявил интерес к булавке Кейт с маком, которую носят в память о тех, кто погиб на войне, принцесса предложила ему ее.

Принцесса Уэльская с маленьким поклонником / Фото: Associated Press

"Ты знаешь, для чего это?" - спросила Кейт, снимая булавку со своего пальто. "Это для того, чтобы вспомнить всех солдат, погибших на войне. Вот возьми, это тебе", - и протянула мальчику красный мак. Это было очень мило.

В воскресенье члены королевской семьи соберутся на службу в честь Дня памяти. Это будет первая служба, которую проведут без королевы Елизаветы II. Подробнее про этот особенный аксессуар мы вам уже рассказывали ранее в материале.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press