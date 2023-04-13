Трогательный жест: сын герцогини Эдинбургской пришел на службу с аксессуаром в память о принце Филиппе

В этом году празднование Пасхи в британской королевской семье совпало еще и со второй годовщиной со дня смерти принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

Мы уже видели фотографии членов королевской семьи, которые были сделаны по пути на пасхальную службу в часовню Святого Георгия в Виндзоре в воскресенье. И заметили одно интересное фото, которое привлекло наше внимание.

Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Эдинбургские присутствовали на службе вместе с 15-летним сыном Джеймсом, графом Уэссекским. Он прибыл на пасхальную службу в галстуке с принтом Land Rover.

И, вероятно, это был трогательный жест в адрес его покойного деда принца Филиппа, который, как известно, был тесно связан с Land Rover, водил его до самых преклонных лет, а также разработал свой собственный, специально модифицированный автомобиль, в котором везли его гроб в день похорон.

Джеймс, граф Уэссекский / Фото: Getty Images

Напомним, сестра Джеймса леди Луиза тоже была очень близка с Филипом. В мае 2022 года девушка отдала дань уважения своему дедушке, управляя повозкой герцога Эдинбургского по арене во время эмоционального шествия в финале шоу "Галопом по истории", которое было организовано в честь 70-летнего правления Елизаветы II.

Леди Луиза и ее брат Джеймс / Фото: Associated Press

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, не дожив до своего столетия всего несколько месяцев.

Читайте также: