Трудности материнства: княгиня Шарлин рассказала, с какой проблемой столкнулась в воспитании близнецов

Шарлин стала матерью в декабре 2014 года, родив сына принца Жака и дочь принцессу Габриэллу, они близнецы. Воспитывает она их вместе с мужем – князем Монако Альбером II.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером II и детьми / Фото: Getty Images

В интервью журналу People на которое посылается издание express.co.uk, Шарлин призналась в одной сложной вещи в воспитании близнецов: ей сложно проводить с ними время один на один.

Описывая своих близнецов как "любопытных", Шарлин добавила, что Габриэлла склонна подвергать сомнению окружающий мир.

"Габриэлла очень любопытна. Ее очень интересует мир и жизнь в целом. Она задает много вопросов и требует много внимания. Что касается Жака, то он любопытен и наблюдателен. Он более сдержан, он от природы очень спокоен", рассказала княгиня.

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Шарлин прищналась, что ей порой трудно найти возможность, чтобы провести с детьми время один на один. "Разговоры, которые я веду с Жаком и с Габриэллой, совершенно разные, как и время, проведенное с ними".

По ее словам, быть матерью близнецов немного отличается от воспитания братьев и сестер, родившихся с разницей в несколько лет.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / Фото: Getty Images

В прошлом году в честь девятилетия близнецов семья опубликовала их новое фото, ожидается, что и в этом году в декабре поклонники княжеской семьи увидят фотографию наследного принца и его сестры.

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