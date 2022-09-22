Трусливо "поджав хвост": почему Путин сбежал из Москвы после объявления о мобилизации

Российский диктатор предпочитает пережить "тяжелые времена" вдали от столицы. Именно по этой причине он перенес выход в эфир своего вчерашнего обращения, которое должно было выйти на день раньше. Для того, чтобы поскорее уехать.

Предысторию о том, как Путин пытался изображать больного и кашлял во время записи этого обращения, мы уже рассказывали.

Телеграм-канал Generall SVR опубликовал подробности всего, что происходило накануне записи видео и рассказал о том, что произошло потом.

"Все путинское окружение знает, насколько Путин труслив, и они, равно как и мы, оценили внезапно возникшие проблемы со здоровьем президента во время записи эфира во вторник вечером как симуляцию. Путин испугался реакции российского общества на свое обращение с объявлением мобилизации и категорически не захотел после публикации этого видеообращения оставаться в Москве. Вылетать ночью в другой регион, когда у него на среду назначен визит в Великий Новгород, было бы странно, и он решил пойти на хитрость, перенес запись и соответственно публикацию обращения, якобы по рекомендации врачей. Утром он уже отбыл в Великий Новгород, оставляя Москву переживать события без него", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Известно, что резиденции Путина на Валдае и в Сочи – это два места, где диктатор обычно предпочитает, как пишет канал, "переждать смуту". Так было во время протестов зимой 2021 года, так происходит и сейчас, в сентябре 2022-го после объявления частичной мобилизации.

Российский народ, правда, пока не подозревает о том, насколько труслив их президент, чего не скажешь про окружение "фюрера".

Почему же Путин боится возможных волнений и массовых протестов в обществе?

"Цифра "частичной" мобилизации в 300 тысяч - это ЛОЖЬ! Мобилизировать планируется до конца года 500 тысяч и до марта следующего года еще 500 тысяч человек! Общая оценка потерь к марту следующего года около 300 тысяч убитыми и ранеными, ДОПОЛНИТЕЛЬНО к уже имеющимся на 21 сентября, эти цифры зафиксированы в планах и докладах президенту на основании которых он принимал решение", - пишет канал.

Ну и напоследок стоит напомнить, что протесты в Москве и других крупных городах России уже начались еще вчера. Не такие массовые пока что, но все может измениться. Говорят, меры по обеспечению мобилизации планируют самые жесткие, с запретом передвижения даже по стране, с привлечением сил МВД и Росгвардии, с блокировкой банковских счетов уклоняющихся от мобилизации.

Протесты в России / Фото: Associated Press

Протесты в России / Фото: Associated Press

Протесты в России / Фото: Associated Press