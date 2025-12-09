- Дата публикации
Церемония будет камерной: принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо готовятся покрестить младшую дочь
Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци на этой неделе посетят важное семейное мероприятие.
В пятницу, 12 декабря, состоится церемония крещения их маленькой дочери Афины Мапелли-Моцци. Она состоится в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
На закрытом семейном мероприятии будут присутствовать только самые ближайшие родственники пары, в том числе и родители Беатрис — бывший принц Эндрю и Сара Фергюсон.
Это появление станет первым мероприятием Эндрю и Ферги с членами королевской семьи с тех пор, как король лишил своего младшего брата титула «принца» и титула «герцога Йоркского» и почестей на фоне возобновившегося внимания к степени связей Эндрю с покойным Джеффри Эпштейном.
Принцесса Беатрис близка со своими родителями и, конечно, пригласила их на крещение внучки.
Напомним, 10-месячная Афина — второй ребенок принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци. Малышка родилась преждевременно в январе 2025 года и впервые появилась на публике в июле на параде в честь женской сборной Англии по футболу в Лондоне. Также у пары есть старшая дочь Сиенна, которой 4 года, и с ними живет сын Эдоардо — Кристофер, ему 9 лет.
Ожидается, что на церемонии появится и младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения.