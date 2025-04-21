Цветочная тиара с историей: что известно об украшении принцессы Дании Изабеллы

Принцесса Изабелла

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В честь 18-летия принцессы Изабеллы королевский двор Дании опубликовал праздничные портреты девушки, на которых она была запечатлена в невероятной тиаре цветочного дизайна. Это украшение Изабелле подарила на день рождения ее бабушка королева Маргрете II.

Тиара не новинка и в королевской семье хранится на протяжении многих лет. Она была изготовлена ​​в конце XIX века, а ее дизайн включает небольшие цветы украшенные бирюзой, жемчугом и бриллиантами. Основа выполнена из золота. Вероятно, цветы — это маргаритки, поскольку они являются национальным цветком Дании, а также означают имя кронпринцессы Швеции Маргареты, которую дома ласково звали «Дейзи», что переводится как «маргаритка». Именно ей изначально принадлежало украшение.

Тиара является также так называемым «бандо», поскольку она относительно узкая и предназначена для ношения почти горизонтально, как обруч для волос.

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После смерти Маргареты в 1920 году ее дочь, принцесса Ингрид, получила диадему в качестве подарка на конфирмацию и привезла ее в Данию после своего брака с будущим королем Фредериком IX. Как и многие другие украшения королевского дома, тиара имеет несколько функций: ее можно разобрать и использовать как браслет.

После смерти королевы Ингрид в 2000 году тиара была передана ее дочери, королеве Дании Маргрете II, которая носила ее на различных официальных мероприятиях.