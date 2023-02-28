Туалет не на улице: как выглядит самая дорогая квартира в России, которую Путин купил для Алины Кабаевой

Ее называют тайной любовницей российского "фюрера", а еще матерью его троих детей. И именно ее Путин одаривает роскошными подарками, одним из них стала самая большая квартира в России, дизайн которой разрабатывал сам Валентин Юдашкин.

В расследовании издания "Проект" рассказывается о том, что Владимир Путин в 2011 году купил для олимпийской чемпионки двухэтажный пентхаус на 2600 квадратных метров, построенный в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Сообщается, что Кабаева лично приезжала в Сочи в этот комплекс и буквально показала пальцем, какие именно квартиры она хочет, а также то, на кого они должны быть оформлены.

Алина Кабаева / Фото: Associated Press

Этот королевский пентхаус был записан на Олега Руднова - ныне уже покойного петербургского медиаменеджера, который познакомился с Путиным еще в 1996 году, во время избирательной кампании Анатолия Собчака, штаб которого в то время возглавлял Путин. С тех пор Руданов был вхож в близкий к Путину круг бизнесменов, выполняя, как и они, щепетильные миссии в интересах главы государства. Квартира была оплачена на средства из "кошелька" президента России Владимира Путина – кипрского офшора Ermira. А в 2021 году база недвижимости ЦИАН назвала этот пентхаус самой большой квартирой в России.

Как выглядят эти роскошные апартаменты, вы можете посмотреть на снимках, представленных в телеграм-канале "Проект".

Уверены, многим рядовым россиянам такие квартиры даже не снились. Как и тем, кто живет едва ли не в развалинах с туалетом на улице и считает это нормой.

Кроме пентхауса Алина Кабаева распорядилась приобрести еще две соседние квартиры, которые были оформлены на ее бабушку Анну Зацепилину. А еще все квартиры покупались по цене значительно ниже рыночной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядят квартиры и виллы Людмилы Путиной (бывшей жены президента) и ее нового мужа.

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